70-летний предприниматель из Новосибирска попытался дать взятку приставу

В Новосибирске предприниматель пытался дать взятку приставу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области, следственный комитет возбудил уголовное дел в отношении 70-летнего предпринимателя по статье дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий. Взятку мужчина пытался дать судебному приставу.

По данным следствия, в Новосибирске предприниматель был представителем и работодателем должника по алиментам. Для того чтобы уладить исполнительное производство в отношении своего сотрудника, мужчина попросил личный номер телефона пристава-исполнителя и в начале ноября текущего года перевёл ему 50 тысяч рублей в качестве взятки, после чего пристав немедленно сообщил обо всём руководству.

Сейчас ведётся следствие и сбор доказательств по делу.

Напомним, что в Новосибирске экс-сенатору Лаптеву грозят 9 лет тюрьмы и 35 млн штрафа за взятку.