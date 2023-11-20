Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года, в отставку он ушел после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году, где погибло 60 человек, большинство — дети.

После пожара жители области вышли на митинг с требованиями объяснений от властей. Тулеев на встрече с Владимиром Путиным, президентом РФ, назвал протестующих оппозицией и извинился за трагедию перед главой государства, а не перед жителями области.

Через несколько дней после отставки Аман Тулеев стал спикером областного совета депутатов. На выборы в сентябре в региональный парламент он не пошел, получил должность ректора в одном из институтов области.

Также «Единая Россия» оставила Амана Тулеева в Высшем совете, несмотря на его отставку.

16 ноября в своем телеграм-канале депутат опубликовал последнюю запись, где рассуждал о вреде вейпов.

Об его смерти сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.