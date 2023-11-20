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общество

Астрофотограф Поляков сделал фото осы и мухи при сильном увеличении в Новосибирске

Фото: социальные сети

Известный астрофотограф из Новосибирска Поляков решил проверить новый объектив и сделал фото осы и мухи.

В Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков приобрёл новый объектив для фотоаппарата и решил проверить качество макросъёмки на нём.

«Решил провести тест объектива от микроскопа для макросъемки, у меня под рукой был простой 8Х 0,25. В общем, вот вам портреты. Особо чувствительным смотреть не рекомендую, особенно на ночь», — написал Поляков на своей странице в социальной сети.

Фото Астрофотограф Поляков сделал фото осы и мухи при сильном увеличении в Новосибирске 2

Фото Астрофотограф Поляков сделал фото осы и мухи при сильном увеличении в Новосибирске 3

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что астрофотограф из Новосибирска Поляков снял таймлапс северного сияния.

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Валерия Митрохина
Журналист

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