Астрофотограф Поляков сделал фото осы и мухи при сильном увеличении в Новосибирске

Известный астрофотограф из Новосибирска Поляков решил проверить новый объектив и сделал фото осы и мухи.

В Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков приобрёл новый объектив для фотоаппарата и решил проверить качество макросъёмки на нём.

«Решил провести тест объектива от микроскопа для макросъемки, у меня под рукой был простой 8Х 0,25. В общем, вот вам портреты. Особо чувствительным смотреть не рекомендую, особенно на ночь», — написал Поляков на своей странице в социальной сети.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что астрофотограф из Новосибирска Поляков снял таймлапс северного сияния.