Депутат горсовета Александр Савельев открыл новую спортивную площадку в Горском микрорайоне Новосибирска

Несмотря на пасмурную погоду, суббота 18 ноября стала радостной для жителей Горского микрорайона. Во внутреннем дворе домов №11 и №8а прошло торжественное открытие новой спортивной площадки для детей.

Современное спортивное поле было построено в рамках выполнения наказов от жителей микрорайона депутату городского совета Александру Савельеву. Работы велись с конца августа 2023 года.

«Здесь, во дворе этого дома была старая площадка, возведенная еще при строительстве домов. Застройщики в то время не особо обращали внимание на благоустройство придомовых территорий. Не было это в фокусе строительной компании. Соответственно, площадка была старенькая с обычным покрытием, щебëночным, не очень комфортная, ограждения уже разбитые. В предвыборной кампании в 2020-м году жители этого двора [по ул. Горской, 8а] и жители дома по ул. Горской, 11 дали наказы благоустроить новую спортивную площадку. По факту этот двор открытый и мы благоустроили эту площадку и для близлежащих домов в том числе», — рассказал во вступительном слове Александр Савельев.

Торжественную речь на открытии произнесла Замглавы администрации Ленинского района по организационной работе Анжела Данилова.

«Мы, конечно, рады, что в нашем районе появилась такая замечательная площадка. Хочется сказать, что активность, упорство наших жителей, старшей по дому привело к тому, что наш уважаемый депутат помог, включил в наказы. Я считаю, что для нашего района это масштабная победа. Спасибо Вам, Александр Геннадьевич за такой подарок для района, для наших детей, для наших жителей. Ну а вам, ребята и взрослые тоже, я желаю, чтобы эта площадка была всегда полна людей, взрослых и детей. Всем здоровья, пусть у всех будет солнышко в наших сердцах. Поздравляю!» — сказала она.

Работа по благоустройству новой спортивной площадки обсуждалась с самими жителями микрорайона, поэтому в плане проекта были учтены все пожелания.

«Когда наши дети играли на прежней площадке, было за них обидно, что в 21 веке дети вынуждены в таких условиях гонять мяч. Действительно, мы обратились с наказами к нашему депутату, он нас услышал, и мы провернули такой масштабный проект. Дальше у нас ещё много работы и только вместе мы сила», — поделилась председатель совета дома №8а по улице Горской Анастасия Медведева.

От плана благоустройства до реализации новой площадки прошло много времени. Депутат новосибирского горсовета по избирательному округу 33 Александр Савельев отметил, что без сложностей на этапах подготовки не обошлось.

«Подрядчик не сразу нашёлся подходящий, потому что часто встречаются компании, которые берут на себя обязательства и, к сожалению, их не исполняют. Соответственно, мы очень внимательно подошли к этому вопросу и искали подрядчика, который имеет опыт в реализации подобных проектов. Слава богу, нашли. Потом были сложности с согласованием с управляющей компанией. Вот этим вопросом занимались. Но в итоге всё получилось — жители довольны, и это самое главное», — подчеркнул депутат

Сейчас площадка включает в себя огражденное спортивное поле со специальным травмобезопасным покрытием. По бокам установлены двое футбольных ворот, над ними размещены два баскетбольных кольца с новыми сетками. Кроме того, Александр Савельев в подарок жильцам и их детям вручил отдельную летнюю волейбольную сетку и несколько спортивных мячей. Жители оценили такое внимание к их просьбам.

«Раньше намного хуже была площадка. Сейчас вот ребёнок с удовольствием бегает и играет, ему нравится. По крайней мере, таких площадок очень мало в районе. У меня сын учится в лицее НГТУ, и единственная такая площадка — это три остановки идти. Хорошо, что сделали, это очень широкий жест. Нас всё устраивает, мы рады», — рассказала Дарья Попова, жительница по ул. Горской, 8а.

Обустройство придомовой территории начиналось с прокладывания комфортных тропинок на детской площадке. Александр Савельев поделился, что это только начало — в планах и дальше продолжать обустраивать прилегающие объекты.

«Здесь буквально на будущий год будем ремонтировать две лестницы, тротуары и дальше будем работать по перечню наказов. Проблем достаточно много, здесь нужно заниматься новым безопасным школьным маршрутом, потому что жители близлежащих домов, ребятишки ходят по проезжей части. Это в приоритете. Сейчас активно с мэрией Новосибирска, с профильным департаментом занимаемся поиском вариантов строительства дополнительных лестниц и тротуаров, чтобы ребятишки безопасно ходили в школу», — заявил Савельев.

Пока взрослые обсуждали дальнейшие планы с депутатом и его командой, благодарили за реализацию нового спортивного объекта для всех близлежащих домов, дети первыми опробовали покрытие площадки на прочность. Мальчики погоняли мяч, участвовали в конкурсах от ведущего и получили памятные призы от депутата.