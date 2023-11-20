Два человека погибли и 13 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

ДТП с участием микроавтобуса и «Газели» произошло в Искитимском районе Новосибирской области. По последним данным, погибли двое, а 13 человек получили различные травмы. Семь пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщили в областном минздраве.

Согласно информации пресс-службы регионального ГУ МВД, происшествие произошло днем 19 ноября на дороге P-256 в направлении Новосибирска. Водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с Peugeot Boxer на 73-м километре. В момент аварии в микроавтобусе находилось 17 человек, однако один из них скончался на месте происшествия.

Оба водителя были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, но подробности о их состоянии пока не сообщаются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет уже начал проверку данного инцидента.

Напомним, недавно в Новокузнецке два человека погибли после того, как дерево упало на их автомобиль.