Эксперт рассказал о получении водорода для питания топливных элементов

Водород играет важную роль в современной энергетике, особенно в качестве источника топлива для топливных элементов. Топливные элементы (ТЭ) – это устройства, способные преобразовывать химическую энергию в электричество с коэффициентом полезного действия, превышающим 50%, даже в условиях малой мощности энергоустановок, что недоступно традиционными тепловым машинами, таким как двигателя внутреннего сгорания. ТЭ обладают бесшумной работой, длительным сроком службы и отсутствием вредных выбросов в атмосферу. Это делает их привлекательными для использования в локальных генераторах и транспортных средствах.

Интерес к топливным элементам и водородной энергетике возрастает в периоды высоких цен на традиционные виды топлива, а также в связи с трендом на декарбонизацию. В последние годы (2020-2022) этот интерес усилился.

Водород уже используется в некоторых транспортных средствах, в том числе в автомобилях на топливных элементах. Однако для широкого распространения таких технологий необходимо решить ряд проблем, включая высокую стоимость топливных элементов и водородного топлива, недостаточную инфраструктуру для заправки и хранения водорода, а также вопросы безопасности.

В настоящий момент Институт катализа им. Борескова пошел путем планомерного развития собственных технологий и компетенций в области водородных технологий, в том числе и его использования в промышленности и на транспорте. Для реализации этого сценария желательно создание площадок для размещения пилотных установок (а также финансирования на их изготовление и тестирование) с упрощенным режимом в части сертификации.

Подробнее о перспективах водородного топлива в подкасте «3.14 Будущее наступило» мы поговорили с Владиславом Шиловым, младшим научным сотрудником Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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