Город вдохновения: от театральных кружков — до IT-продуктов

Новосибирск периодически попадает в рейтинги самых креативных городов. Но своей творческой атмосферой он славился всегда и не зря претендует на звание культурной столицы. Сегодня рассказываем о том, как в Новосибирске зарождалась культурная жизнь и о самых интересных современных проектах.

Культура начала формироваться в нашем городе с самого момента его основания. Историки отмечают, что первый спектакль состоялся в 1895 году, в 1896-м в Ново-Николаевске впервые показали кино. А ещё через год появился «Народный театр» — несмотря на громкое имя, так назывался всего лишь драмкружок при школе. За тридцать лет количество кружков выросло до 600.

В 1908 году открылся первый кинотеатр — электротеатр «Синематограф Ф.Ф. Махотина». Он располагался в бараке на Базарной площади, и горожане стояли в очередях, чтобы посетить кинопоказ.

В 1931 году по решению местных властей открыли краевой Дом искусств. Он располагался в полуподвальном помещении жилого дома возле железнодорожного вокзала — и при этом был центром культпросветработы Новосибирска. После войны стали появляться районные дома культуры. Популярностью пользовались народные хоры, культурная жизнь города наполнилась фестивалями, конкурсами и театрализованными праздниками.

Новосибирск творческий

Культурная жизнь современного Новосибирска насыщенна, разнообразна и открыта всему новому. Если сто лет назад в городе развивались всевозможные кружки, то сегодня популярностью пользуются творческие студии, в которых даже взрослые могут научиться играть на музыкальных инструментах, петь или рисовать. Молодёжные центры открывают культурные пространства, предоставляя молодым людям возможность самовыражения. Например, в креативном пространстве «Тут» проводят мастер-классы, квесты. «На крыше» основной акцент сделан на более громкие события. Например, сейшн барабанщиков и рок-концерты.

Библиотеки нового поколения — это уже не просто хранилища книг, сегодня они представляют собой арт-пространства, где проходят встречи с писателями, кинопоказы, концерты. Многофункциональные модельные библиотеки оснащены современным компьютерным оборудованием, в некоторых даже есть очки виртуальной реальности. Но и интерес к традиционному чтению новосибирцы не утратили. Это подтверждает международный фестиваль «Книжная Сибирь», мероприятия которого ежегодно посещают несколько тысяч человек.

Творчество необходимо в любой сфере деятельности. Мотивировать сотрудников, повышать эффективность труда и формировать корпоративную культуру новосибирским компаниям помогают специальные мероприятия.

Так, микрофинансовая организация «Ваш инвестор» необычно празднует день рождения — в формате фестиваля. Он получил название «Круг» — с одной стороны, это простая фигура, но содержит в себе много смыслов. И фестиваль включает несколько локаций: мастер-класс по плетению браслетов, «Коктейлешную», «Велосипед наоборот», деревянные игры, нейронный мастер-класс и другие. Сотрудники и руководители разных подразделений могут пообщаться в неформальной обстановке, прокачать мышление и творческие способности. В планах компании сделать фестиваль общегородским.

Ожившие картины

Ещё одно увлекательное направление — мультипликация. Оно совмещает в себе несколько видов искусств. Литературное творчество — написание сценария будущего фильма, изобразительное искусство — создание персонажей и интерьеров, актёрское мастерство — озвучивание истории. Сегодня с технической точки зрения снять мультфильм несложно. Главное — придумать что-то интересное. Новосибирских детей обучают мультипликации с 70-х годов прошлого века. А уже почти 20 лет в нашем городе проводится фестиваль мультипликационного кино «Жар-птица», получивший статус международного.

В последнее время в новосибирских музеях активно внедряются технологии дополненной и виртуальной реальности. Например, шедевры постоянной экспозиции художественного музея можно смотреть с помощью мультимедиа-гида в специальном приложении. Дополненная реальность раздвигает границы экспозиции, многократно усиливая эмоциональное воздействие произведений искусства на посетителя.

Когда творчество становится профессией

Творческая атмосфера, присущая Новосибирску, помогает раскрыть потенциал талантливой молодёжи, которая ищет свои пути в искусстве и выбирает эту сферу в качестве профессии.

Так, Новосибирск подарил много звёздных имён не только музыке, но и кинематографу. В нашем городе начинали свой творческий путь народный артист РФ, актёр Владимир Машков, режиссёр Андрей Звягинцев — двукратный номинант на премию «Оскар» — и многие другие.

Глубина, желание говорить со зрителем на серьёзные темы и особый сибирский характер — вот что отличает искусство сибиряков. Не так давно компания «Ростелеком», которая поддерживает культурные проекты федерального уровня, организовала показ нового фильма ещё одного новосибирского режиссёра — Антона Коломейца — в рамках фестиваля «Наше кино», все фильмы в его программе так или иначе связаны с Новосибирском.

Драма «Свет» Антона Коломейца через судьбу обычного социального работника напоминает о хрупкости жизни, о тесных связях, разрывающихся порой по глупым причинам, о внутреннем свете, который рождается от общения между людьми. Сюжет строится на воспоминаниях героини о подруге юности. Главную роль исполнила Елена Яковлева, а прототипом героини стала мама режиссёра. Премьера фильма «Свет» с триумфом прошла на 31-м фестивале российского кино «Выборг», где драма Антона Коломейца получила гран-при и приз за лучший актёрский ансамбль. Но режиссёр признаётся, что услышать отзыв новосибирского зрителя для него было особенно важно.

Занятие любым видом творчества делает нашу жизнь красочнее и интереснее, позволяет иначе смотреть на мир. Конечно, мы осветили далеко не все грани творческой жизни Новосибирска. Город продолжает развивать свой культурный потенциал и служит вдохновением для тех, кто стремится создавать что-то новое.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

· Сервис займов «Ваш инвестор»

· Кофейня Дали

· Alcreme

· Музей Новосибирска