Мэр Новосибирска прокомментировал смерть экс-губернатора Кузбасса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал смерть экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

В своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал запись, где прокомментировал смерть Амана Тулеева экс-губернатора Кузбасса.

«Сегодня пришла скорбная весть – скончался мудрый политик, выдающийся государственник и талантливый руководитель Аман Гумирович Тулеев. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Амана Гумировича, его коллегам, соратникам и всем жителям Кузбасса!», — написал мэр.

Он считает, что Аман Тулеев был целеустремленным, истинным патриотом России и человеком слова и дела.

«Для кемеровчан он навсегда останется истинно народным губернатором, который во главу угла ставил интересы человека, работая на благо своих сограждан. Прирожденный лидер, смелый, упорный, яркий, разносторонний, твёрдо стоящий на своих позициях человек – Аман Гумирович вывел регион на принципиально новый уровень развития», — добавил Анатолий Локоть.

Напомним, что Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет. Об его смерти сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.