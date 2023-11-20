Метрополитен назвал лучших машинистов эскалаторов в конкурсе профессионального мастерства

Сотрудники электромеханической службы метрополитена соревновались за звание лучших машинистов эскалаторов в рамках ежегодного конкурса профессионального мастерства. По результатам были названы три лучших специалиста в транспортной инфраструктуры.

На вершине пьедестала оказался Беляев Григорий Евгеньевич, чей профессионализм позволил одержать победу в конкурсе. Второе место досталось опытному машинисту эскалаторов Ковалеву Артуру Геннадьевичу, а тройку лидеров завершил Шевелев Павел Сергеевич.

Конкурс проводился с целью повышения профессионального мастерства сотрудников и совершенствования организации труда, подчеркивая важность и сложность занятий, связанных с обслуживанием и управлением эскалаторами в метрополитене. Мероприятие также направлено на укрепление корпоративной команды и повышение престижа рабочих профессий в сфере транспортной инфраструктуры.

Ранее Сиб.фм сообщал о заседании Совета Международной Ассоциации «Метро», организатором которого выступил Новосибирский метрополитен. По решению Совета следующее заседание запланировано на весну 2024 года в Минском метрополитене.