Музыка, застывшая в камне: какие шедевры архитектуры есть в Новосибирске

Новосибирск — мощный индустриальный центр Сибири. За 130 лет в городе построены тысячи домов, объектов промышленности и инфраструктуры. Сегодня наш рассказ — о бурном архитектурном развитии одного из крупнейших городов России.

История архитектуры Новосибирска начинается в последнем десятилетии XIX века и тесно связана с сооружением Транссибирской железнодорожной магистрали.

С чего начинался город

Рескрипт о строительстве Великого Сибирского пути, как тогда называли Транссиб, подписал император Александр III. Ему, как основателю города, новосибирцы поставили памятник в сквере «Городское начало». Начальником работ на Западно-Сибирской дороге был назначен инженер-изыскатель Николай Гарин-Михайловский, начальником строительства Средне-Сибирской дороги — инженер-путеец Николай Меженинов, а Комитет по постройке возглавлял император Николай II.

Своим рождением город обязан строительству моста чрез Обь. С открытием движения через мост посёлок Новониколаевский превратился в крупный торгово-распределительный центр Сибири. В 1898 году со станции Обь было отправлено свыше 2,5 млн пудов грузов. Уже через три года торговые обороты посёлка достигли 20 млн рублей.

Наличие крупного транспортно-логистического узла привлекает в Ново-Николаевск зажиточных купцов. Они вносят немалый вклад в формирование архитектурного облика города. Каменный особняк купчихи Жернаковой на ул. Коммунистической (бывшей Гудимовской), памятник деревянного зодчества — усадьба купца Копылова на ул. 1905 года (бывшая Переселенческая), двухэтажный кирпичный дом купца Зейдана — эти здания сформировали лицо дореволюционного Ново-Николаевска.

Ново-Николаевская пристань стала самой оживленной на реке Оби. Появились первые промышленные предприятия, административные здания. Улица Фабричная, Пристанский переулок — именно здесь был центр городской жизни на рубеже ХIХ–ХХ веков. Из городских построек тех лет по сей день стоит здание макаронной фабрики купца Луканина, контора купца Туркина. Здание было построено в 1905 году и использовалось под контору мукомольного предприятия и жильё для его служащих. Двухэтажное кирпичное здание вобрало в свою архитектуру мотивы классицизма, эклектики и модерна.

В 1895 году по инициативе инженера-строителя железнодорожного моста Григория Будагова в посёлке открываются читальня и народный театр. Тогда же был заложен добротный каменный собор Александра Невского.

В первые годы развития посёлка появляются и первые предприятия — мукомольные, кожевенные, завод «Труд».

Архитектура первых пятилеток

Архитектура первых советских пятилеток характеризуется помпезным стилем «сталинский ампир», для которого характерна богатая лепнина, множество колонн, барельефов и прочих архитектурных излишеств, характерных для ампира XVIII века. Только вместо львов и купидонов на барельефах изображают советскую символику. Памятники архитектуры тех лет — Дом Ленина на Красном проспекте, построенный в 1924 году, Дворец труда (сейчас в этом здании Академия водного транспорта) 1926 года постройки. Здание Госучреждений (ныне НГАХА), возведённое в 1925 году.

В конце 30-х годов, перед войной, в Новосибирске начинается строительство крупных заводов — «Сибкомбайн» («Сибсельмаш»), завод горного оборудования (впоследствии — Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова), оловокомбинат. Здания заводоуправлений возводят всё в том же стиле сталинского ампира. Они разительно отличаются от заводской архитектуры военных лет, когда с колёс запускали в работу эвакуированные из центра страны предприятия.

В архитектуре 30–40-х годов прошлого века противоборствуют два течения: сталинский ампир и конструктивизм. Побеждает в конечном итоге конструктивизм, как более молодой и прогрессивный стиль. Сегодня архитекторы называют Новосибирск столицей конструктивизма. В нашем городе более 200 зданий являются памятниками архитектуры этого стиля. Среди них дом с часами, построенный в 1934 году, здание Крайисполкома, в котором сейчас располагается областное правительство (1932 г.), здание Госбанка (1930 г.).

«О преодолении излишеств...»

Военная архитектура оставила след лишь в виде деревянных бараков, некоторые из которых сохранились на окраинах по сей день.

После войны в моду вошёл минимализм. На зданиях уже нет лепнины и барельефов. Тем не менее памятники архитектуры в стиле минимализма не лишены красоты и изящества. Например, квартал «Красная горка» в Калининском районе (1947 год постройки) или «Расточка» в Кировском, построенная примерно в тот же период. Квартиры в этих домах высоко ценятся до сих пор из-за высоких потолков, просторных кухонь и огромных окон.

Несмотря на юность города, в нём 145 памятников архитектуры, истории, монументального искусства и археологии, взятых под государственную охрану. Особую ценность представляют 47 памятников деревянного зодчества, сохранившихся в городе с конца XIX — начала XX века.

Архитектура как искусство была практически уничтожена в 1955 году, когда Хрущёв подписал постановление «О преодолении излишеств в архитектуре и строительстве». Собственно, в результате этого вся страна и оказалась застроена безликими «хрущёвками».

Лучший жилой небоскрёб

Возрождение отечественной архитектурной мысли начинается лишь в ХХI веке. В 2003 году в Новосибирске появляется один из первых небоскрёбов — жилой дом «Бэтмен». Одна за другой вырастают высотки бизнес-центров — «Гринвич», «Кронос», появляются шедевры криволинейной архитектуры — «Бутон», «Кокон».

Новосибирск — лидер строительства в регионах Сибири. Ежегодно застройщики показывают рекорды строительства жилья. С каждым годом город обретает новые архитектурные краски. Строятся новые жилые комплексы, которые сейчас принято называть «город в городе» — у каждого своё архитектурное лицо, своя изюминка.

Например, жилой небоскрёб «Тихомиров», названный в честь знаменитого инженера-путейца, под руководством которого завершались работы по сооружению железнодорожного моста и который был ответственным лицом при возведении собора Александра Невского. Застройщик — компания «Мета», одна из крупнейших в городе.

Проект «Тихомиров» признан одним из лучших в России — два года назад на церемонии вручения престижной федеральной премии в сфере новостроек его назвали победителем в номинации «Лучший жилой небоскрёб». Комплекс из двух красавиц — башен-высоток — построили в Октябрьском районе, откуда когда-то и началась история города. Арочные своды на фасаде здания напоминают о мосте, а паттерн в виде буквы «Т» — отсылка к фамилии инженера. «Тихомиров» — современный жилой небоскрёб, где можно жить и работать, не задумываясь о бытовых вопросах.

Например, консьерж станет фактически личным помощником каждого резидента, а спускаться в тренажёрный зал или кинотеатр можно прямо с этажа на лифте. Полностью оборудованный коворкинг придётся по душе тем, кто работает на фрилансе или удалённо. Для маленьких жителей предусмотрены игровые пространства. Для тех, кто дружит с соседями, оборудован соседский досуговый центр. Отдельное внимание уделено сервисам заботы о питомцах, которые включают прогулочную зону, комнату для мойки лап и сушки шерсти. А подземный паркинг оборудован зарядными станциями для электромобилей.

Компания «Мета» строит не только «Тихомиров», но и другие объекты, в том числе в области.

Хранитель зодчества Сибири

Будущий архитектурный облик города — в руках студентов Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). Это один из первых вузов города, мэтр в строительной отрасли. Свои двери для студентов Сибирский строительный институт открыл в 1930 году.

Сегодня НГАСУ (Сибстрин) — это шесть институтов и один факультет: институт строительства, институт архитектуры и градостроительства, институт международной деятельности, институт безотрывных форм обучения, инженерно-экологический факультет, факультет инженерных и информационных технологий. В университете 17 специальностей, 25 профилей обучения. Наиболее популярные среди абитуриентов: «техника и технология строительства», «архитектура» и «дизайн», «информатика и вычислительная техника», «социология и социальная работа», «техносферная безопасность и природообустройство», «управление в технических системах», «экономика и управление».

В университете учатся более пяти тысяч студентов, работают больше пятисот преподавателей. Сибстрин входит в число 50 вузов России, выпускники которых наиболее востребованы на рынке труда, а также в рейтинг топ-100 лучших вузов России.

Среди партнёров Сибстрина — крупные строительные компании Новосибирской области и других регионов СФО, которые охотно предоставляют студентам и выпускникам места для прохождения практики и трудоустройства.

Умные сервисы

Современные дома в Новосибирске оснащены новейшими технологиями и целым комплексом цифровых услуг от провайдера Ростелеком. Например, система «Ростелеком Ключ». Через приложение на телефоне житель новостройки может следить за тем, что происходит на территории дома.

Подключив сервис «Ключ», жильцы получают доступ к экосистеме, которая включает в себя многочисленные умные сервисы и технологичные продукты от Ростелекома. С помощью одного приложения можно управлять домом, чтобы его территория оставалась чистой, а в подъездах не было посторонних. Когда звонит домофон — вы получите видеоизображение на экране своего смартфона. Нет необходимости бежать к трубке домофона и открывать дверь. Просто и удобно. Территория двора находится под наблюдением камер. Это значит — меньше проблем с хулиганами, разбросанным мусором и испорченным имуществом. А если что-то произойдёт — вы сможете посмотреть архив на смартфоне.

Чтобы заехать в паркинг, не нужно искать брелок, выходить из машины или звонить охраннику. Камера распознает номер автомобиля, и открытие произойдёт автоматически. А если ждёте гостей или курьера — отправьте временный код для открытия шлагбаума.

Не надо искать ключ от домофона по карманам и сумкам. Это неудобно, а зимой ещё и холодно. Открыть дверь можно с помощью смартфона. Больше нет необходимости помнить, когда передавать показания счётчиков и фотографировать их, чтобы переписать значения. Всё автоматизировано.

Хлеб строительства

Испокон веков в Новосибирске строили на века — дома, учреждения, мосты. Причём из материалов местного производства.

Компания «Искитимцемент» в 2024 году отметит юбилей — 90 лет со дня ввода в эксплуатацию Чернореченского цементного завода. За время работы предприятие произвело более 88 миллионов тонн клинкера и 114 миллионов тонн цемента. Сегодня продукция отгружается на строительство масштабных сооружений социальной и транспортной инфраструктуры, многоквартирных жилых домов.

«Хлеб строительства» — так уважительно называют цемент представители стройиндустрии. Как и труд хлебороба, труд цементника требует глубоких знаний и мастерства, исследовательского поиска и изобретательства. Напряжением творческой энергии большого коллектива нарабатывался уникальный производственный опыт, который помог предприятию пережить кризисные годы, провести реорганизацию сложного заводского хозяйства, освоить законы рыночной экономики. И к достижениям своей многолетней истории присоединить свершения последних лет. Сегодня цементный завод Искитима стабильно функционирует в рамках холдинговой компании «Сибирский цемент».

В компании продолжается внедрение современных технологий, обеспечивающих высокое и стабильное качество продукции, снижение воздействия на окружающую среду. Всего за период с 2014 по 2023 год инвестиции в развитие производства составили 3,35 млрд руб. с НДС, в том числе на экологические проекты — 1,2 млрд руб. Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования за тот же период составили 5,6 млрд руб. (без НДС). У компании впереди много интересных проектов и амбициозных планов!

Работать в комфорте

За 130 лет Новосибирск сделал значительный рывок в строительстве. Посмотрите на город! Он изменился до неузнаваемости. Застройщики осваивают новые территории, с каждым годом город совершенствует свой архитектурный стиль. И это только начало. Новосибирск — город перспективного строительства!

Ну и конечно, качественное строительство невозможно без обеспечения комфорта для работников. Ведь людям нужно отдыхать и греться в течение смены, принимать душ после работы, перекусывать в бытовке или ходить в столовую в обеденный перерыв. А вахтовикам — ещё и где-то жить. И желательно, чтобы в общежитии или хостеле, а также в столовой и в бытовке всегда были бумажные полотенца, туалетная бумага, одноразовая посуда, мешки для мусора, средство для мытья рук. Всё это обеспечивает торговый дом «БЭСТ».

Компания БЭСТ — лидер на Новосибирском рынке в области продаж бытовой химии, хозяйственных товаров, одноразовой посуды и прочего. Также фирма сама производит бумажные полотенца, салфетки, туалетную бумагу.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»