На 80-м году умер Аман Тулеев: чем известен экс-глава Кузбасса, ушедший в отставку после «Зимней вишни»

Аман Тулеев родился в Туркменистане в Красноводске 13 мая 1944 года. После школы Тулеев поступил в Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, а затем и в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, где учился на заочном отделении на инженера путей сообщения.

Позднее в биографии Амана Тулеева появилось еще одно высшее образование, которое он получил в 1988 году на заочном отделении Академии общественных наук. В 2000 году Тулеев стал доктором политических наук после защиты диссертации в РГСУ.

Войти в политику Аман Гумирович Тулеев планировал еще в 1989 году, но тогда не набрал необходимого количества голосов на выборах в депутаты. Позднее эта попытка увенчалась успехом, и Аман Гумирович стал председателем Кемеровского областного Совета.

Летом 1997 года в Кузбассе возрастает социальная напряженность. Борис Ельцин назначает Тулеева губернатором Кемеровской области, а через несколько месяцев политик уже побеждает на губернаторских выборах. С тех пор, не считая краткосрочной отставки Амана Тулеева в январе 2001 года, он бессменно руководил Кузбассом до 2018 года.





Также Тулеев пытался стать президентом России и выдвигал кандидатуру на выборах, но процент голосовавших за политика был мал. За годы работы на посту губернатора Кемеровской области Аман Тулеев внес значительный вклад в развитие промышленного сектора.

Так к 2011 году товарооборот с Казахстаном увеличился в 4 раза и приблизился к отметке $ 600 млн. По договору в Казахстан уходил металл и металлические изделия, а в Кузбасс производились поставки ферросплавов и сырья для алюминиевой промышленности.

Как общественный деятель, Тулеев основал благотворительные фонды и активно участвовал в развитии своего региона. Он также стал Почетным гражданином нескольких городов Кузбасса.





Однако со временем у политика начались проблемы со здоровьем, и ему пришлось перенести несколько операций на позвоночнике.

Ударом по карьере стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году, в результате которого погибли 64 человека. Родственников погибших, которые вышли на главную площадь в Кемерове, он назвал бузотёрами, а позже подал в отставку.

20 ноября 2023 года стало известно о его смерти.

«Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», — написал в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.