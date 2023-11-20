Новосибирец попал в список террористов после попытки отомстить бизнес-партнёру

Бизнесмен из Новосибирска подставил своего партнера — он подбросил ему планшет с запрещенной символикой.

В Новосибирске в список террористов и экстремистов внесли бизнесмена Петра Р., занимающегося недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные с сайта Росфинмониторинга — ФИО мужчины полностью совпадают с данными, указанными в картотеке дел областного суда, обратил внимание Сиб.фм.

Петра обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления в отношении его партнера. В 2020 году из-за неразрешенного финансового спора он ему решил отомстить необычным способом — распространить от его имени запрещенную символику.

По версии следствия, в конце 2020 года Петр приобрел «левую» сим-карту, которую оформил на имя Николая (имя изменено). Помимо этого, купил дешевый планшет, на котором создал странички от имени партнера в социальной сети «Вконтакте» и Telegram, прикрепив его личные фотографии.

В апреле 2021 года Петр от имени партнера стал публиковать в соцсетях посты «с призывами к осуществлению насилия по мотивам национальной ненависти», нацистские лозунги и картинки с запрещенной символикой — так мужчина хотел, чтобы на Николая возбудили уголовное дело по статьям 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 354.1 (Реабилитация нацизма), но тогда правоохранители не обратили внимание на публикации.

В ноябре Петр продолжил публиковать от имени Николая посты, оскорбляющие ветеранов ВОВ, защитников Отечества и памятные даты России. Позже, с помощью коллеги, подкинул планшет в хозяйственное помещение на территории дома Николая. План сработал — в декабре 2021 года сотрудниками УФСБ по Новосибирской области были обнаружены эти посты в «Вконтакте».

На Николая возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). У него провели обыск и обнаружили тот самый планшет. Спустя год следствия уголовное дело прекратили в связи с непричастностью Николая к этим постам и созданию фейковых страниц.

Следователи вышли на Петра Р. На него возбудили дело по ч.1 ст.306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления). Мужчина во всём сознался и добровольно пожертвовал деньги Тогучинскому центру помощи детям, чтобы избежать реального срока. Николай был не против прекращения уголовного дела в отношении Петра.

Следователь подал ходатайство в суд о прекращении дела, однако судья ему отказал и вернул материалы уголовного дела руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел.

Адвокат Петра подал апелляцию в Новосибирский областной суд, но её тоже оставили без удовлетворения.

Получить комментарий от защитника и от самого Петра корреспонденту Сиб.фм не удалось.