Новосибирские и бердские баскетболисты представят регион в финале Всероссийского фестиваля дворового баскетбола

Финальная часть соревнований пройдёт в Новосибирске 8 и 9 декабря; дворовый баскетбол 3x3 развивается в Новосибирской области при поддержке партийного проекта «Детский спорт».

11 ноября в городе Обь прошёл региональный этап фестиваля детского дворового баскетбола 3x3. На площадках спортивного комплекса «Авиатор» 18 команд из городов и районов Новосибирской области соревновались за выход в финальную часть – Всероссийский этап.

- На турнире в прошлом году мы не попали в призы, а в этом стали первыми. Получили отличный подарок – баскетбольные мячи. Инвентарь нужен всегда, это подтвердят многие школы. Например, мы постоянно проводим соревнования 3-на-3 между классами по параллелям, участвуем в традиционных летних уличных турнирах в Бердске. Теперь сыграем на Всероссийских соревнованиях. Понимаем, что там будет очень сложно, ведь соберутся лучшие команды, уровень игры ожидается высокий. Главное, конечно, участие, ведь чем больше турниров, тем выше уровень игроков и сильнее интерес у ребят к спорту, — поделился мнением тренер бердской команды мальчиков Александр Богачев.

Его коллега из Новосибирского района Татьяна Алиева добавила, что подобные соревнования отлично способствуют развитию баскетбола 3х3, а дети получают шанс проявить себя, увидеть другие команды, впечатлиться организацией турнира и влюбиться в спорт ещё больше.

- Если честно, пока нет осознания, что мы попали на Всероссийский этап. Будем готовится и стараться выступить как можно лучше, ведь мы представляем свой регион и хочется это сделать достойно. К региональному этапу наша подготовка была не долгой: три наших команды тренировались неделю. В августе мы участвовали в турнире «Оранжевый мяч», и пока что это первые старты для детей в баскетболе 3-на-3, но им уже нравится! Хочу отметить, что масштаб регионального этапа очень радует! Приятно смотреть, что для детей стали проводить такие яркие и мероприятия с очень приятными и классными призами. После таких турниров у детей горят глаза и появляется еще больше желания играть дальше, — отметила Татьяна Алиева.

Победителями и призёрами региональный этап фестиваля детского дворового баскетбола 3x3 в Новосибирской области стали команды:

Среди юношей

1 место — Бердск ТВК

2 место – Сибирь

3 место – Ордынская СОШ №2

Среди девочек

1 место – Новосибирский район

2 место – Метеор 2

3 место – Легион-Бердск

Региональный этап фестиваля состоялся при поддержке Министерства физической культуры и спорта НСО, Федерации баскетбола НСО, Всероссийской федерации школьного спорта и Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!».

Важность проведения подобных турниров подчеркнул автор проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов. По его словам, занимаясь спортом, дети пропагандируют образ здоровой и целеустремленной жизни, становятся лидерами мнений и примером для сверстников.

- Сегодня многое доброе из того, что было раньше, восстанавливается, а роль объединяющих мероприятий возрастает. В Новосибирской области такие спортивные события проводятся на протяжении уже многих лет. Детский спорт активно развивается благодаря одноимённому партийному проекту. В 2017 году наша сборная выиграла фестиваль дворового спорта в Ярославле, в 2018 – в Самаре. В 2019 фестиваль в нашем регионе собрал более трехсот участников со всей страны. Мы доказали, что умеем на высоком уровне проводить подобные мероприятия. Поэтому руководитель партийного проекта «Детский спорт» Ирина Роднина и Министр спорта России при поддержке губернатора Андрея Травникова решили провести Всероссийские соревнования в Новосибирской области, — рассказал Александр Борматов.

Всероссийский этап фестиваля детского дворового баскетбола 3x3 пройдёт 8 и 9 декабря 2023 года в Сибирском региональном центре фехтования Станислава Позднякова. Александр Борматов отметил, что этот современный многофункциональный спортивный объект идеально соответствует соревнованиям федерального уровня.