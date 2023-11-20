Новосибирского адвоката обвиняют в покушении на мошенничество

Адвоката из Новосибирска обвиняют в покушение на мошенничество

В Новосибирской области заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу адвоката.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2023 года адвокат оказывал гражданину юридическую помощь при рассмотрении уголовного дела судом. Он предложил подопечному посодействовать закрытию дела либо вынесению оправдательного приговора. Адвокат запросил один миллион рублей, которые якобы должны были пойти в благодарность должностным лицам. Его задержали сотрудники Управления ФСБ России по Новосибирской области, когда тот получил только первую часть денег — 100 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый признал.

В данный момент дело передано в Октябрьский районный суд города.

Адвоката обвиняют в покушение на мошенничество. Максимальное наказание по статье — шесть лет лишения свободы.

Напомним, Следственный комитет Новосибирской области организовал проверку после смертельного ДТП, в котором находились 17 человек.