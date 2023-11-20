Появился новые подробности инцидента с пристегнутым к забору закладчиком в Новосибирске

19 ноября около 10 часов утра наряд ДПС в Новосибирске заметил автомобиль Honda Accord, который двигался по улице Кирова без передней блок фары. Сотрудники остановили машину для проверки документов у водителя, им оказался гражданин 1997 года рождения, у которого имелись внешние признаки опьянения. Полицейские спросили у мужчины употреблял ли он наркотические вещества, и имеются ли они при нем. В ответ на это водитель начал размахивать руками и попытался убежать, но у дома по улице Кирова был задержан.

При задержании подозреваемый выбросил из кармана куртки несколько пакетов с неизвестным веществом. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

Сотрудники составили в отношении него несколько административных материалов и доставили в отделении полиции города.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске на улице Кирова заметили закладчика, пристегнутого наручниками к забору.