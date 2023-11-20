Обошлись минимально: мэр Новосибирска прокомментировал последствия урагана

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал последствия урагана в городе

На оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал последствия урагана 19 ноября.

Он сообщил, что в воскресенье в Новосибирске было зафиксировано девять сообщений об обрывах линий электропередач, 41 обращение об упавших деревьях. Основной удар пришелся на Ленинский район.

По данным МЧС, 19 ноября зафиксировали 193 аварийных отключений света. Утром 20 ноября — 87 в Центральном и Ленинском районе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 39 населенных пунктов остались без света из-за урагана в Новосибирской области. А также о подробностях случившегося в Сибири, в результате чего погибло трое человек.