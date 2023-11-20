Обучение в НГПУ – ключ к успешной карьере советника по воспитанию

16 ноября в НГПУ завершилось обучение второго потока по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях».

Программа реализуется в российских вузах в Год педагога и наставника при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В процессе обучения слушатели изучили воспитательный потенциал внеучебных курсов, организацию воспитательных пространств, кинопедагогику, поддержку студенческих инициатив, социальное партнерство с предприятиями и организациями и др. Много времени было уделено представлению регионального опыта и обмену полезными идеями между советниками по воспитанию различных образовательных организаций.

«На обучении в НГПУ я познакомилась с различными аспектами работы, включая стратегическое планирование, принятие решений, управление и коммуникации с заинтересованными сторонами. Я узнала о важности эффективного лидерства, умении принимать сложные решения и осуществлять контроль над процессами в организации. Особенно ценным было изучение методов анализа и планирования», – рассказывает одна из слушательниц Юлия Фишер из Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности.



Подробности на сайте НГПУ: https://nspu.ru/news/obuchenie-v-ngpu-klyuch-k-uspeshnomu-professionalnomu-razvitiyu-sovetnika-po-vospitaniyu/