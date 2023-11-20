Под Новосибирском виновник гибели директора ДЮСШ Искитимского района обжаловал приговор

Осуждённый в городе Искитим Новосибирской области виновник предновогоднего ДТП, в котором погиб директор ДЮСШ Искитимского района Алексей Незговоров, пытается обжаловать приговор.

Страшная авария на Чуйском тракте произошла перед наступлением Нового года-2023 – 30 декабря. Алексей Незговоров ехал пассажиром в Toyota Caldina в Барнаул в том момент, как со встречной полосы вылетела Toyota Raum и столкнулась с автомобилем. Директор ДЮСШ погиб на месте.

Как выяснилось, виновник ДТП Денис Кузнецов был в состоянии алкогольного опьянения, к тому же он пересёк запрещённую черту встречной проезжей полосы и ехал на большой скорости. Лихача судили по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

«В результате своих противоправных действий водитель Кузнецов Д.В. по неосторожности причинил пассажиру автомобиля «Тойота Калдина» — потерпевшему телесные повреждения, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, в результате которых наступила смерть потерпевшего, — сообщили в Искитимском районном суде.

– Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев».

К тому же Денис Кузнецов должен выплатить детям погибшего Незговорова 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Виновник ДТП не согласился с приговором и обжаловал его.

«18 ноября адвокатом осужденного подана апелляционная жалоба на приговор», — добавили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.