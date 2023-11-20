Потребности туристов на Шерегеше будет анализировать искусственный интеллект

Российский банк и дирекция курорта «Шерегеш» подписали соглашение о внедрении цифровых сервисов в развитие туризма в регионе.

Теперь анализировать спрос и потребности туристов можно будет с помощью новых разработок в области искуственного интеллекта, аналитики больших данных и облачных решений. По мнению сторон соглашения, данный подход позволит обеспечивать регион максимально необходимой клиенту инфраструктурой.

Соглашение было подписано на Международной научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса», где банк станет площадкой для дискуссий о цифровизации и искусственном интеллекте.

Андрей Беднарский, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня для Кузбасса особенный период — идет научно-практическая конференция, посвященная развитию туристического кластера региона в целом, и Шерегеша в частности, на котором открывается новый горнолыжный сезон. Банк и правительство Кузбасса работают и живут в плотном сотрудничестве, и подписание важного соглашения на научно-практической конференции — очередной шаг к укоренению деловой повестки, совместных проектов и амбиций Кемеровской области».