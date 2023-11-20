Российские ученые изобрели технологию получения муки для снижения холестерина

Муку для снижения холестерина изобрели в России

Специалисты Российского биотехнологического университета создали новую технологию получения муки из соевого шрота, которая является источников клетчатки, белка, железа, марганца и калия. А также улучшает обмен веществ и снижает холестерин.

По данным Роскачества, по итогам прошлого года потребление хлебных продуктов в стране составило 90,3 килограмма в год на душу населения.

При этом все больше россиян стали отказываться от такой продукции, так как она не соответствует их желанию следовать ЗОЖ (здоровый образ жизни) и поддерживать вес в норме.

«Альтернативой становятся изделия из муки, переработанной из непривычных пока жителям России сельскохозяйственных культур. Так, одной из самых перспективных с точки зрения востребованности пищевой промышленностью и пользы для человека является технология по переработке соевого шрота в муку», — рассказали эксперты изданию «RT».

Усвояемость организмом соевого белка достигает около 70%. Соя содержит в себе калий, натрий, кальций, железо, цинк, а также витамины группы В и С. Продукты, сделанные из сои, не содержат в себе холестерин, полиненасыщенные жирные кислоты, а также имеют низкую калорийность.

Специалисты подчеркнули, что вторичный продукт переработки сои — шрот, позволяет перемалывать его в муку, которая подходит для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

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