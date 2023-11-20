Салют, технологии и команда – что увидел в павильоне российского банка Андрей Травников

Экскурсию по павильону для главы Новосибирской области провел управляющий Новосибирским отделением Сбера Николай Шилов

Управляющий Новосибирским отделением российского банка Николай Шилов продемонстрировал губернатору Новосибирской области Андрею Травникову технологии, представленные в павильоне.

Павильон состоит из десяти больших залов и действующего офиса — клиенты прямо на выставке могут получить необходимые услуги. На протяжении экскурсии гостей сопровождал виртуальный ассистент Салют и мультимедийный контент, созданный с помощью сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других разработок в области искусственного интеллекта.

Зал павильона «Надежный» демонстрирует технологии для безопасности в различных сферах жизни. «Созидающий» посвящен теме семьи — он выглядит как квартира, в которую гости попадают через портал Домклик. В зале «Развивающий» можно смотреть лекции и семинары, проходить учебные курсы от СберУниверситета, образовательной платформы Edutoria. Зал «Здоровый» посвящен здоровью. Здесь можно увидеть курорты «Мрия» и «Манжерок», прогуляться вдоль водоема, посмотреть на водопады, послушать написанную искусственным интеллектом расслабляющую музыку и почувствовать аромат цветущей сакуры.

Кроме того, Андрей Травников в полной мере смог увидеть исторический путь и развитие крупного банка – от исторического офиса, воссозданного по эскизам 1954 года, до современного. Эта часть экскурсии проходила через виртуальный «лифт», где каждый этаж символизирует период истории страны и банка.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением банка:

«Сегодня Новосибирская область – важный логистический и образовательный центр страны. Наша компания и администрация региона находятся в постоянном диалоге, реализуя большое число важных проектов — от первого за Уралом кампуса «Школы 21» до открытия важных отраслевых и инфраструктурных объектов. Я уверен, что наше сотрудничество будет еще более плодотворным, а решения и сервисы банка, которые представлены в нашем павильоне, будут интегрированы в цифровизацию Новосибирской области».

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Банк меняется на глазах, но бережно сохраняет свою историю. Удачи в будущем!»