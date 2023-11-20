Школьники поделились своими разработками с министром науки и инноваций НСО

Школьники из Новосибирска рассказали о своих разработках министру науки и инноваций НСО на встрече

На днях в Новосибирске прошел проект «Встреча со смыслом», где побывал министр науки и инноваций НСО Вадим Васильев. Во Дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» собралось около 100 школьников из специализированных классов гимназий и лицеев. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и инновационной политики области.

В ходе встречи Вадим Васильев ответил на многочисленные вопросы учащихся: куда лучше поступать, что мотивирует на успех и другое.

Встреча была посвящена теме: «Будущее – за инноваторами: новосибирские компании, которые меняют мир».

Так выяснилось, что Максим Богук и Ксения Здорикова из аэрокосмического лицея работают над созданием автономной системы катапультирования из многоэтажного высотного дом в случае пожара. В этом им помогает ведущий инженер СибНИА Владимир Яковлев. В проект входит индивидуальное средство спасения, которое основано на парашюте с принудительным раскрытием за счет сжатого газа по контуру.

«Главная наша задача вовремя донести до молодого поколения, какой потенциал есть в Новосибирской области, в каком направлении можно строить карьеру, какие направления будут перспективны в будущем. И особенно важно рассказать это на личном примере, как добиться успеха в нашем регионе смогли представители разных профессий, которые, как и наша сегодняшняя аудитория, когда-то были школьниками и выбирали по какому пути пойти в жизни», – отметил министр науки и инновационной политики Вадим Васильев.

Напомним, что Илья Владыко, аспирант физического факультета НГУ, принял участие в телевизионном шоу «Гонка стартапов» на «Пятнице!», где представил свой проект по созданию компьютерного зрения для автоматизации деревообработки — NeuroLumber.