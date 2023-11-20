сегодня
20 ноября, 14:22
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня
20 ноября, 14:22
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня 12:10
проиcшествия

Сибирский ураган движется в сторону Якутии и Прибайкалья

Фото: ru.freepik.com

Ураган, прошедший на выходных в Новосибирске, движется в сторону Прибайкалья и Якутии

Как сообщает РБК, ураганный ветер (30-35 метров в секунду), который на выходных присутствовал в Сибири, в данный момент движется на восток и ослабевает. Несмотря на это, по словам специалистов, он все равно будет штормовым — 21-26 метров в секунду.

Завтра в Сибири также продолжатся порывы сильного ветра. 21 ноября погода станет практически нештормовой.

Напомним, что 39 населенных пунктов остались без света из-за урагана в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в