Сибирский ураган движется в сторону Якутии и Прибайкалья

Ураган, прошедший на выходных в Новосибирске, движется в сторону Прибайкалья и Якутии

Как сообщает РБК, ураганный ветер (30-35 метров в секунду), который на выходных присутствовал в Сибири, в данный момент движется на восток и ослабевает. Несмотря на это, по словам специалистов, он все равно будет штормовым — 21-26 метров в секунду.

Завтра в Сибири также продолжатся порывы сильного ветра. 21 ноября погода станет практически нештормовой.

Напомним, что 39 населенных пунктов остались без света из-за урагана в Новосибирской области.