Снижение слуха и выпадение волос: врач рассказала, к чему приводит отказ от шапки

К концу осени мы достаем из шкафа шарфы, перчатки и конечно шапки. При каких температурах нельзя выходить на улицу без шапки? Как понять, что голову «продуло»? – рассказала Виктория Звонарева, врач-терапевт ИНВИТРО

Почему в прохладное время года нужно держать голову в тепле?

Тело быстрее замерзает, если голова не утеплена, даже если вы одеты по погоде. Помимо этого, от холода и ветра страдают уши. Длинные волосы не защищают уши от переохлаждения, а последствия бывают серьезные, например, отит (воспаление уха) часто сопровождается кратковременным снижением слуха, но иногда эта функция долго не восстанавливается и небольшое снижение слуха может остаться на всю жизнь.

Холод негативно влияет и на состояние волос, так как из-за него сосуды сужаются, что ухудшает кровоснабжение и питание волосяных луковиц, это приводит к сухости кожи головы, ломкости и выпадению волос.

Еще одна причина носить шапку в холодную погоду – возможное поражение лицевых нервов из-за переохлаждения, это может спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нервов, что приводит к приступам сильной односторонней боли, повышению температуры и снижению чувствительности кожи лица.

Взрослому человеку без хронических заболеваний уха, горла и носа желательно надевать шапку при температуре с +5 °C и ниже, в случае ветреной погоды. Детям рекомендуется надевать шапку при +15°C и ниже, начиная с легких шапочек, надевая более утепленные варианты по мере снижения температуры. Дети более чувствительны к переохлаждению. Тем, кто уже приобрел хронические воспалительные болезни, нужно ориентироваться на рекомендации лечащего врача.

Как понять, что голову «продуло»?

На переохлаждение реагирует весь организм. Пропустить симптомы простуды невозможно. Они проявляются уже в первые дни. К самым первым симптомам относятся

· слабость;

· повышение температуры тела;

· озноб;

· боль и/или пульсация в голове;

· насморк.