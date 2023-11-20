Цифровой мониторинг сельскохозяйственных культур с помощью беспилотных летательных аппаратов

Сельское хозяйство играет решающую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Сегодня отрасль сталкивается с серьезными вызовами, включая растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, проблемы безопасности пищевых продуктов, эффективное управление водными ресурсами. Широкое использование удобрений и пестицидов в сочетании с интенсификацией сельскохозяйственной деятельности может привести к экологическим проблемам. Ситуацию усугубляют ограниченность пахотных земель и сокращение числа сельскохозяйственных производителей во всем мире. Ожидается, что эти проблемы усилятся из-за прогнозируемого роста населения к 2050 году до 9,7 миллиардов человек. Для решения этих проблем необходимы инновационные подходы в земледелии, например использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сельскохозяйственные дроны, оснащенные современными датчиками и технологиями визуализации, обеспечивают мониторинг посевов, скота и земель в режиме реального времени. Данные, полученные с помощью БПЛА, могут быть интегрированы с ГИС системами управления сельскохозяйственным производством. Выявляя проблемы на ранней стадии, фермеры могут предпринять целенаправленные действия, ведущие к эффективному распределению ресурсов и повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Подробности в выпуске подкаста «3.14 Будущее наступило» с участием Станислава Борисова, кандидатом сельско-хозяйственных наук, ученого в области защиты растений.

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

СЛУШАТЬ ПОДКАСТ