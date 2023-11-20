В Кузбассе женщину чуть не убило рекламной вывеской из-за сильного ветра

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело.

В Новокузнецке на 58-летнюю местную жительницу упала огромная рекламная вывеска. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает Сибдепо.

Все произошло 19 ноября 2023 года. Вывеска упала на новокузнечанку с фасада здания торгового центра. Ее сразу же с травмами увезли в больницу для оказания медицинской помощь. По предварительным данным, причиной инцидента стал шквалистый порыв ветра.

Сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Правоохранители устанавливают и допрашивают свидетелей произошедшего, а также работников торгового центра.

Напомним, причина смертельного ДТП в Искитиме связана с сильным ветром.