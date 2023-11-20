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недвижимость общество

В Новосибирске планируют построить новый жилой комплекс на месте 41 дома

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске планируют снести 41 дом для постройки нового многоэтажного комплекса

Около станции метро «Золотая нива» в Новосибирске планируют снести 41 двухэтажный дом. На их месте через семь лет должен появиться новый многоэтажный комплекс.

Такой проект 17 ноября одобрила комиссия по комплексному развитию территорий города: застроить квартал в 5 гектар возле станции метро «Золотая нива» на улице Кошурникова.

Сейчас там располагаются двухэтажные кирпичные дома, которые были построены в 1950-х годах. Известно, что они не являются аварийными и подлежащими сносу, но процесс изменения их статуса начался.

Ранее в Новосибирске под окнами высоток на Лесоперевалке снесли дома.

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Нина Раневская
Журналист

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