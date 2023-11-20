В Новосибирске сотрудник птицефабрики рассказал, почему растёт цена на яйцо

В Новосибирске цены на яйца выросли из-за курса валют.

По словам сотрудника птицефабрики «Ново-Барышевская», цены на продукцию с осени 2023 года выросли из-за курса валют. Соответственно, в это входят затраты на логистику, упаковку, импортные вакцины и витамины для куриц.

Также стоимость яиц зависит и от сезона, соответственно, цены на продукцию растут с осени до Нового года, потом рост прекращается и вновь продолжается уже к празднику Пасха. Об этом сообщил директор Чикской птицефабрики Андрей Биль.

Напомним, что в Новосибирске заметили рост цен на яйца до 110 рублей. В январе десяток яиц можно было купить за 83,4 рубля, а в сентябре цена поднялась до 87,1 рубля.