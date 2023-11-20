В Новосибирске взлетела стоимость аренды квартир небольшой площади

После снижения доступности ипотеки и роста цен на первичном и вторичном рынках за последние 2 месяца жители Новосибирска пришли на рынок аренды.

Значительная часть арендаторов рассматривает этот вариант как временную меру, надеясь на стабилизацию и снижение ключевой ставки ЦБ РФ, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Поэтому повышенным спросом стали пользоваться маленькие квартиры. В результате, по данным портала «МИР КВАРТИР» с начала года арендные ставки на квартиры площадью до 32 квадратных метров выросли в Новосибирске больше чем на 40%, в целом по РФ на 16%, уточнил он.

«В моменте в рейтинге 70 крупных городов РФ Новосибирск занимает 6 строку по величине арендной ставки на квартиру небольшой площади, обычно мегаполис располагается на 15-17 позиции в федеральном рейтинге. Если брать тренд с апреля 2020 года, то даже с учетом последнего скачка, рост ипотечных ставок отстает от динамики цен на новостройки города», — говорит аналитик.

Кроме высокого спроса на рост арендных ставок оказывает влияние и увеличивающаяся доля апартаментов в общем объеме аренды. Средняя площадь апартаментов в Новосибирске 29 квадратных метров, они как раз конкурируют за потребителей с квартирами небольшой площади. В цене аренды апартаментов заложены дополнительные услуги от управляющих компаний, заключил Николаев.

Напомним, в Заельцовском районе Новосибирска продают дом за 75 миллионов рублей.