В Новосибирской области на дороги выходят 206 новых автобусов

Правительство Новосибирской области закупило 206 новых автобусов за казначейский кредит в один миллиард рублей.

Сейчас в регион уже привезли 65 автобусов, которые начали обслуживать маршруты в Сузунском и Кыштовском районах с 20 ноября. Ещё 124 автобуса приедут до конца этого года. Их запустят с 24 ноября на маршрутах в Маслянинском районе.

Новые автобусы предназначены для обновления транспортной инфраструктуры в сельских районах и малых городах, включая такие районы, как Баганский, Барабинский, Чистоозерный и другие. Города Искитим, Бердск и Обь также получат новые транспортные средства.

Оставшиеся 17 автобусов привезут в январе 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что проезд на маршрутке №63 могут поднять до 50 рублей с 1 декабря.