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общество культура

В Новосибирской области выбрали самую лучшую тещу этого года

Фото: «Центр культуры и досуга Барабинска»

В Новосибирской области выбрали Супертещу-2023

19 ноября в Центре культуры и досуга Барабинска в Новосибирской области впервые прошел конкурс «Супертёща — 2023». В нем приняли участие женщины из Баганского,Чановского, Татарского, Барабинского районов и города Барабинска.

Участницам необходимо было сразиться в кулинарном конкурсе, показать дефиле в костюмах из подручных материалов, рассказать о семейных традициях, представить визитную карточку и поучаствовать в конкурсе-экспромт.

По результатам голосования первое место заняла Марина Капралова из Барабинского района. По словам участницы, на конкурсе ее поддерживал зять Вячеслав.

Фото В Новосибирской области выбрали самую лучшую тещу этого года 2

Фото В Новосибирской области выбрали самую лучшую тещу этого года 3

Фото В Новосибирской области выбрали самую лучшую тещу этого года 4

Фото В Новосибирской области выбрали самую лучшую тещу этого года 5

Фото В Новосибирской области выбрали самую лучшую тещу этого года 6

Фото В Новосибирской области выбрали самую лучшую тещу этого года 7

Напомним, что Илья Владыко, аспирант физического факультета НГУ, участвует в шоу «Гонка стартапов» на «Пятнице!».

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Нина Раневская
Журналист

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