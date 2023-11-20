В Новосибирской области выбрали самую лучшую тещу этого года

В Новосибирской области выбрали Супертещу-2023

19 ноября в Центре культуры и досуга Барабинска в Новосибирской области впервые прошел конкурс «Супертёща — 2023». В нем приняли участие женщины из Баганского,Чановского, Татарского, Барабинского районов и города Барабинска.

Участницам необходимо было сразиться в кулинарном конкурсе, показать дефиле в костюмах из подручных материалов, рассказать о семейных традициях, представить визитную карточку и поучаствовать в конкурсе-экспромт.

По результатам голосования первое место заняла Марина Капралова из Барабинского района. По словам участницы, на конкурсе ее поддерживал зять Вячеслав.

Напомним, что Илья Владыко, аспирант физического факультета НГУ, участвует в шоу «Гонка стартапов» на «Пятнице!».