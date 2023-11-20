Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 20 ноября

За последние 40 дней с начала военного конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа погибло почти 12 000 мирных жителей, в два раза больше получили разные степени ранений и увечья. Остальные данные на 20 ноября 2023 года публикует портал «Сиб.фм».

Более шести тысяч человек в Газе считаются пропавшими без вести после авиаударов израильской армии. Об этом сообщили представители правительства Газы. Среди пропавших без вести более четырех тысяч детей и женщин.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал количество погибших и пострадавших в Газе "ошеломляющим и неприемлемым". В своем заявлении, опубликованном на сайте ООН, он призвал к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Газе. Дипломаты выразили обеспокоенность продолжающимся конфликтом и подчеркнули необходимость прекращения боевых действий и оказания помощи пострадавшему населению.

Гутерриш также выразил свое возмущение ударами Израиля по школам БАПОР, организации, помогающей палестинским беженцам. Он отметил, что десятки людей, включая женщин и детей, погибли и были ранены, пытаясь найти убежище в зданиях ООН. Генсек ООН выразил благодарность Катару за его посредническую роль в конфликте.