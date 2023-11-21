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общество

Бенгальского кота продают в Новосибирске за 45 тысяч рублей

Фото: «Авито»

За 45 тысяч рублей продают бенгальского кота в Новосибирске

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже бенгальского кота по кличке F1. Причиной стал переезд хозяев и невозможность содержать питомца в удобных для него условиях.

В описании к объявлению указано, что кот может проживать только в частных домах, питается исключительно куриным головам. Для содержания кота также необходим вольер или отдельное помещение в доме.

F1 с интересным характером: он добрый, дружелюбный, любящий внимание и заботу, при этом своенравный и дает гладить, только когда сам этого захочет, любит гулять.

Цена за бенгальского кота — 45 тысяч рублей.

Фото Бенгальского кота продают в Новосибирске за 45 тысяч рублей 2

Напомним, что недалеко от набережной Новосибирска продают квартиру за 37,9 миллионов рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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