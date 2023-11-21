Бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска Бушмакину провозглашен приговор

Олега Бушмакина и Сергея Долгушина приговорили к 4 и 3,6 годам лишения свободы.

В Новосибирске Железнодорожным районным судом 21 ноября провозглашён приговор по уголовному делу в отношении Олега Бушмакина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.286, ч.3 ст.290 УК РФ, и Сергея Долгушина, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Судом назначено наказание Олегу Бушмакину в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 450 000 рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года. Сергею Долгушину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что под Новосибирском заведующую аптекой приговорили за взятку в 67 тыс.