Число ДДУ за 10 месяцев в Новосибирской области на 11,5% больше, чем за весь 2022 год

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, за 10 месяцев 2023 года в регионе было зарегистрировано 35465 договора участия в долевом строительстве — это на 11,5% больше, чем за весь 2022 год.

На октябрь пришлось 4830 ДДУ, что на 22% меньше, чем в сентябре, но и на 42% больше среднемесячного показателя этого года, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Сохраняется тренд на уменьшение числа квартир в продаже, за октябрь застройщиками Новосибирской области было выведено на рынок 4090 новых квартир. Застройщикам удалось реализовать по ДДУ на 70% квартир больше, чем в среднем за 8 лет предыдущих лет. Продолжает увеличиваться удельный вес региона в общем объеме заключенных ДДУ как в Сибирском Федеральном округе, так и по РФ в целом. По сравнению с прошлым годом доля в СФО выросла 2.04 п.п. с 43,34% до 45,38%, в РФ с 4,4% до 4,5%», — говорит эксперт.

В начале 2024 года темпы продаж на рынке недвижимости как в регионе, так и по РФ должны снизиться, но из-за разницы в ипотечной ставке рынок новостроек останется более привлекательным, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске планируют построить новый жилой комплекс на месте 41 дома.