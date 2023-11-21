Читинцы боятся замерзнуть в новогоднюю ночь из-за недостроенной крыши

В одном из домов Читы срок ремонта крыши закончился еще месяц назад, однако работы так и не звершились.

Жильцы многоквартирного дома в Чите боятся замерзнуть в новогоднюю ночь. Ведь ремонт крыши так и не завершился. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«У нас постоянно сквозняк в вентиляции, временами холодно в квартирах и подъездах за счёт того, что поддувает», — рассказал один из жильцов дома Николай.

Причем сроки завершения ремонтных работ истекли месяц назад. В фонде капитального ремонта сложившуюся ситуацию прокомментировали так: крышу сдадут 24 ноября 2023 года, в противном случае подрядчика ждут штрафные санкции. А срок перенесли из-за дождливого лета и осени.

«В настоящий момент переживаний для жителей не может быть. Работы на завершающем этапе, в ближайшее время всё будет завершено и они получат новую крышу», — заявил начальник отдела капитального ремонта Алексей Коробков.

Напомним, жители пятиэтажки в Кировском районе Новосибирска замерзают без отопления и сражаются с плесенью.