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проиcшествия

Девочку и 9-летнего мальчика побил подросток в Новосибирске

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске подросток побил двух детей: девочку и 9-летнего мальчика

Как сообщает «АСТ-54», в Дзержинском районе Новосибирска подросток 12-13 лет побил двух малолетних детей.

В результате происшествия девочку доставили с травмами в больницу, а мальчик девяти лет смог дать отпор, но также получил ушибы и синяки.

По словам матери, во время инцидента рядом находились взрослые, которые никак не отреагировали на ситуацию.

Ранее сообщалось, что бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска Бушмакину огласили приговор.

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Нина Раневская
Журналист

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