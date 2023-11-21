Девочку и 9-летнего мальчика побил подросток в Новосибирске

В Новосибирске подросток побил двух детей: девочку и 9-летнего мальчика

Как сообщает «АСТ-54», в Дзержинском районе Новосибирска подросток 12-13 лет побил двух малолетних детей.

В результате происшествия девочку доставили с травмами в больницу, а мальчик девяти лет смог дать отпор, но также получил ушибы и синяки.

По словам матери, во время инцидента рядом находились взрослые, которые никак не отреагировали на ситуацию.

Ранее сообщалось, что бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска Бушмакину огласили приговор.