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общество

Эксперты из России и Казахстана обсудили проблемы сохранения реки Иртыш

Фото: пресс-служба Новосибирского метрополитена

Эксперты из России и Казахстана, обсудив на международном круглом столе проблемы сохранения реки Иртыш в условиях современных экологических вызовов, высказали мнение, что они могут быть решены только в формате трехсторонних консультаций России, Казахстана и Китая – стран, где протекает крупнейший приток великой сибирской реки Оби.

Свои предложения высказали географы, политологи, историки, социологи и общественные деятели. Никого не может оставить равнодушным тот факт, что Китай построил специальный канал для отвода вод Иртыша на нужды развития Синьцзян-Уйгурского автономного района и объем забираемой воды все растет. В то же время в Омске уже возникает угроза судоходству.

Фото Эксперты из России и Казахстана обсудили проблемы сохранения реки Иртыш 2

Или взять большие водопотери в Казахстане, где используют нерациональные технологии в аграрном секторе. Есть вопросы и к строящемуся в России Красногорскому гидроузлу.

Все эти вопросы, по мнению участников круглого стола нужно обсуждать на высоком уровне. Казахстанский политолог Эдуард Полетаев предлагает задействовать для этого механизм ШОС и уже в следующем году обсудить проблемы Иртыша на встрече глав государств – членов ШОС.

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Карина Чиркова
Журналист

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