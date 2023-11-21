Город будущего. Как меняется Новосибирск и каким он станет в перспективе

Новосибирск с самого дня основания развивался стремительно. За 130-летнюю историю из небольшого посёлка он превратился в мегаполис, где внедряются передовые технологии. Каков его завтрашний облик? Какие новые проекты изменят жизнь горожан?

Строительство и развитие

Какой будет столица Сибири через 10 лет, конечно, не возьмётся предсказать никто. Это весьма сложно. Но будущее, как известно, закладывается сегодня. Два года назад власти утвердили Генеральный план, где намечено развитие города вплоть до 2030 года.

Создание Новосибирской агломерации — один из масштабных проектов. Новосибирск расширяет границы и планируется, что он будет состоять из трёх зон: «Аэросити» в Оби, «Наукополиса» в Академгородке и Кольцово, промышленного кластера в Искитиме и Бердске.

Каждый год в Новосибирск решают переехать около тысячи человек. Поэтому к 2030 году в городе планируют построить 10 млн кв. м жилья, тогда на каждого новосибирца в среднем будет приходиться по 30 кв. м жилплощади. Уже сейчас строительные компании в домах нового уровня активно внедряют уникальные технологии и сервисы, о которых когда-то можно было лишь мечтать. В домах бизнес-класса, таких как жилой небоскрёб «Тихомиров», реализована концепция ресепшен-сервиса гостиничного уровня, а стильное лобби и этажи уже успели украсить картины современных художников. В ближайшее время начнут свою работу коворкинг, соседский досуговый центр, кинотеатр, фитнес-пространство, детская игровая комната и сервисы для питомцев. Причём это лишь небольшая часть услуг, призванных сделать жизнь резидентов максимально комфортной.

Не забыли в городе и про объекты социальной инфраструктуры. В ближайшие 10 лет у нас должны построить почти 80 школ и более сотни детсадов.

Чем обязан Новосибирск столь стремительному развитию? Мегаполис стоит на пересечении путей с запада страны на восток и с юга на север. Через него проходит много транзитного транспорта, что стало настоящей проблемой. Тяжёлые машины не только разбивают дороги, но и провоцируют пробки. Не успевает за стремительным развитием города, а также растущим числом личных авто и транспортная инфраструктура. Из-за этого на магистралях возникают многокилометровые и многочасовые заторы.

Для решения вопроса начали строить транспортный объезд. Северный уже функционирует и разгрузил часть города. Работы на восточном выезде продолжаются. Когда две трассы соединят, получится кольцо. Естественно, одной такой меры для решения проблем с пробками недостаточно.

Транспорт и парки

Чтобы снизить нагрузку на магистрали, в городе решили развивать общественный транспорт. Совместное российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь» модернизирует трамвайные вагоны. Благодаря софинансированию из областного бюджета оно сможет выпускать до 10 трамваев в год. С 2024 года здесь планируют наладить изготовление вагонов новой модификации.

В город поставляют новые троллейбусы с увеличенной дальностью автономного хода, которые уже соединяют отдалённые микрорайоны, где нет контактной сети. В 2024 году Новосибирск должен получить 80 машин.

Будущее — это не только чертежи, схемы, идеи, расчёты грандиозных проектов. Это и строительные площадки уже начатых объектов, некоторые из которых уникальны. Совсем скоро в Новосибирске обещают запустить 14-ю станцию метро «Спортивная», открытия которой ждут фанаты хоккейного клуба «Сибирь». Им станет удобнее добираться на матчи любимой команды, которые проходят в «Сибирь-Арене» на левом берегу.

Новая станция станет первой в стране, построенной на метромосту, и первой в стране с двумя температурными режимами. Зимой на путях температура будет минусовой, а в вестибюле и на платформе — плюсовой. Ещё Новосибирск станет вторым городом в стране после Санкт-Петербурга со станцией закрытого типа — с дверями, отделяющими поезда от платформы.

Информацию о строительстве новых станций подземки многие новосибирцы воспринимают скептически. Но работа в этом направлении продолжается. Не исключено, что к 2030 году в городе появится ещё как минимум две станции метро. Плюс откроют второй тоннель станции «Золотая Нива».

Близок к завершению ещё один знаковый для Новосибирска объект — четвёртый мост. В своё время его проект наделал много шума. Он носит название «Центральный» и соединит две площади — Труда и Инженера Будагова. А также обеспечит выходы на федеральные трассы «Иртыш», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Здесь, как и при возведении других важных городских объектов, используются проверенные стройматериалы местного производства.

Новосибирск постепенно прирастает зелёными зонами. В следующем году в городе планируют открыть парк «Каменка». Его уникальность в том, что он станет частично затопляемым. Весной на одну-две недели часть территории будет скрыта под водой. Прогулкам это ничуть не помешает — проектом предусмотрены пешеходные дорожки выше уровня воды. Также в парке сделают прогулочные и велосипедные треки, экотропы, смотровые площадки и много интересных вещей.

Кампус и искусственный интеллект

Новосибирск — один из немногих городов страны, где идёт создание университетского кампуса мирового уровня. Его построят на территории Новосибирского государственного университета и оснастят современным оборудованием для проведения исследований высокого уровня. Здесь появится разработанная по новым стандартам инфраструктура.

Кампус должен стать новым витком во взаимодействии вуза и научных организаций с региональными властями и бизнесом. Например, развивать технологии искусственного интеллекта при взаимодействии с Новосибирским госуниверситетом намерен Ростелеком. Соответствующее соглашение на площадке форума «Технопром-2023» подписали вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

В первую очередь, речь идёт о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий в здравоохранение, образование, городскую среду, а также совместной реализации проектов на базе Центра искусственного интеллекта НГУ. В Ростелекоме активно развивают цифровые решения на базе технологий искусственного интеллекта и уверены, что взаимодействие с научным сообществом станет ещё одним драйвером роста в этом направлении. Компания заинтересована и в молодых квалифицированных кадрах, которые готовят в НГУ.

Будущее за промышленностью

Сегодня Новосибирск — один из крупных промышленных центров в стране. В будущем эта роль благодаря амбициозным планам предприятий будет только усиливаться. К примеру, Акционерное общество «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» — один из ведущих в стране разработчиков и производителей интегральных схем, фотоприёмных устройств и датчиков — намерен стать лидером отечественной микроэлектронной промышленности за Уралом.

Предприятие планирует начать выпускать высокотехнологичные компоненты для нужд автомобильной промышленности, промышленной автоматизации, систем безопасности и электропитания.

Новосибирская область известна как динамично развивающийся промышленный и аграрный регион. Здесь реализуются масштабные инновационные проекты, создаются индустриальные кластеры, технопарки, строятся жилые дома, крупные инфраструктурные объекты. Большинство масштабных проектов реализуются с использованием продукции АО «Искитимцемент», почти в каждом строении есть частичка труда искитимских цементников. Всего за 89 лет работы цементного завода произведено более 114 млн тонн цемента. Сегодня предприятие по-прежнему является одним из ведущих в цементной отрасли Сибири, стабильно развивается в составе холдинга «Сибирский цемент».

В компании продолжается внедрение современных технологий, обеспечивающих высокое и стабильное качество продукции, снижение воздействия на окружающую среду. Всего за период с 2014 по 2023 гг. инвестиции в развитие производства составили 3,35 млрд руб. с НДС, в том числе на экологические проекты — 1,2 млрд руб. Затраты на ремонты и техническое обслуживание оборудования за тот же период составили 5,6 млрд руб. (без НДС). У компании впереди много интересных проектов и амбициозных планов!

Совершенству нет предела

Важную функцию выполняет новосибирская компания БЭСТ, которая занимается корпоративным обслуживанием. Её услугами ежедневно пользуются сотни фирм. Она доставляет салфетки, медицинские маски и одежду, туалетную бумагу, профессиональные чистящие и моющие средства, канцелярию и другую необходимую в повседневной деятельности компаний продукцию.

Здесь совершенствуют производство, внедряя автоматизированные поточные линии и минимизируя человеческий труд, уделяют внимание обучению сотрудников, тем самым готовя для себя высокопрофессиональные кадры. Перспективная цель компании — стать целлюлозно-бумажным комбинатом, наладить переработку макулатуры и производить из вторсырья продукцию, очищая город от мусора и сберегая леса.

Со временем в компании БЭСТ планируют полностью автоматизировать производство, чтобы увеличить объёмы продукции и уменьшить цену для конечного потребителя. А с помощью информационных технологий — перевернуть мышление людей, показав, что продукция из макулатуры ничем не хуже. В следующем году предприятие намерено выйти на федеральный уровень, чтобы сделать наш город ещё более узнаваемым.

С самого начала Новосибирск взял высокий темп развития и всегда стремился обогнать время, был открыт всему новому. Совершенствуется архитектура, технологии, проекты... Город меняется. Потому что мы думаем о будущем и делаем его сегодня.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

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· Музей Новосибирск