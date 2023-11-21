«Любитель куражить». В Новосибирске будут судить сына экс-депутата за гибель женщины в ДТП

В Новосибирске начнут судить Александра Бушкова, который в алкогольном состоянии на огромной скорости насмерть сбил женщину.

В Новосибирске 22 ноября начнётся первое судебное заседание по делу о смертельном ДТП в центре города, устроенного пьяным сыном экс-депутата из Алтайского края. 22-летний Александр Бушков обвиняется по ст.264 ч.4 п.п.а, б УК РФ (Нарушение правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места совершения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сиб.фм собрал всё, что известно по данному делу.

Смертельное ДТП

Рано утром 14 апреля 22-летний парень на автомобиле «Джили Тугелла» сбил на улице Серебренниковской 45-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, оставив свою жертву лежать на проезжей части. В социальных сетях сразу стали распространять ориентировку на автомобиль, у которого была повреждена передняя часть.

Также появилось видео, на котором заметно, что Бушков сбил женщину на огромной скорости и на красный сигнал светофора. Через пару часов виновника ДТП задержали во дворах на улице Орджоникидзе, а также нашли припаркованный автомобиль.





При задержании Бушков заявил, что был трезв, а выпил уже дома из-за стресса.

«Вину признаю, но я тогда был трезвым. Просто успокаивал нервы», — пояснил задержанный водитель.

Жертва

Жертвой ДТП оказалась 45-летняя Инна Шукман, которая направлялась на работу — она работала помощницей новосибирского депутата Майиса Мамедова.





Её муж рассказал Сиб.фм, что они переехали в Новосибирск из Алтайского края около двадцати лет назад.

Сын депутата

Выяснилось, что Бушков — сын экс-депутата Алтайского края Николая Бушкова, который также находится под следствием.





Бушков-старший — обвиняемый по делу о незаконной рубке деревьев. Это уже второе уголовное дело с его участием. По версии следствия, слуга народа в период с 2017 по 2020 год давал своим подчиненным указания о проведении незаконных рубок лесных насаждений на территории арендуемого гослесфонда в интересах предприятия.

Дело возбудили в августе 2021 года. Ущерб составил около 100 млн рублей — это 5 тысяч кубометров незаконно заготовленной древесины.

Помимо этого, в отношении Николая Бушкова рассматривается и другое уголовное дело в Черепановском районном суде Новосибирской области.

По версии следствия, он и еще три фигуранта из «Алтай-Форест» также незаконно рубили лес и сбывали древесину. С августа по октябрь 2019 года Бушков с компанией нанес лесному фонду ущерб на сумму около 7,5 млн рублей.

«Любитель куражить»

Так описали знакомые Александра Бушкова. Они рассказали, что автомобиль Geely Tugella за 4 миллиона и квартиру на Орджоникидзе ему купили родители.

Собеседники поделились, что Бушков был довольно скрытный и мало говорил про себя и семью, однако любил «куражить», так как денег было достаточно. Из Алтайского края он приехал в Новосибирск для учебы в НГУЭУ.

Однако приятели Александра отметили, что сильно удивились, что он оставил место ДТП, так как, по его словам, Бушков всегда был добрым и умным человек.

«То, что он был пьяный и скрылся, от него никто не ожидал. Все были в шоке. Возможно, стресс, испугался», — предположил собеседник.

Связаться с теми, кто был с ним в автомобиле в день трагедии, не удалось. Предположительно, в машине с ним сидел одногруппник и еще один друг.

Следствие





После ДТП в Дзержинский районный суд отправил Бушкова в СИЗО, позже дело передали для рассмотрения в Центральный районный суд. Адвокаты Бушкова подавали апелляционную жалобу, чтобы добиться для Александра домашний арест, однако им было отказано.