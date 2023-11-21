Маньяк-потрошитель Чуплинский из Новосибирска вернулся отбывать пожизненное в колонию

В Новосибирске вернулся отбывать пожизненное в колонию маньяк Евгений Чуплинский, который был задержан 7 лет назад. В марте 2018 года Евгения Чуплинского признали виновным в 19 убийствах и приговорили к пожизненному заключению.

По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, осужденный за убийство 19-ти женщин Евгений Чуплинский, сейчас не находится ни в СИЗО, ни на на территории Новосибирской области — он по-прежнему отбывает пожизненное наказание в колонии.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске 7 лет назад сотрудник правоохранительных органов Евгений Чуплинский превратился в жестокого маньяка и убийцу, он зверски убил и расчленил 19 женщин. И это только те убийства, которые удалось доказать, хотя сам преступник подробно описал, как расправился с 29-ю жертвами.