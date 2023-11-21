Мобилизация: свежие новости 21 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

Британская разведка заявила, что мобилизация в России начнётся после президентских выборов весной 2024 года. При этом россиян и без того известно, что теоретическая возможность новой волны мобилизации существует.

По единодушным заявлениям думского комитета по обороне и генерального штаба ВС РФ, планов на вторую волну мобилизации нет, и что уже существующих добровольцев и призванных по мобилизации достаточно для выполнения поставленных задач.

При этом теоретическая возможность мобилизации в нашей стране существует уже второй год подряд (с момента выхода президентского указа от 21 сентября 2022 года). Западные разведки уверены, что мобилизацию, как «непопулярную» политическую меру наше правительство сдерживает до лучших времен, а точнее до президентских выборов, которые должны состояться в нашей стране весной грядущего 2024 года.

Пока российский сегмент Интернета подвергается массовый фейковым вбросам с ложной информацией о сроках новой мобилизации, российские опытные эксперты и популярные блогеры, называя мобилизационные мероприятия «политическим вопросом» (цитата сотрудника ВГТРК Александр Сладков из статьи для Russia Today), уверены, что мобилизация контрпродуктивна и может привести к ослаблению государства и хаотизации, что в свою очередь приведет к поражению (слова блогер Владислава Угольного из его поста в собственном телеграмм-канале).

Кроме того, среди российских военкоров бытует устойчивое мнение, что при прямом столкновении с НАТО на территории Украины, всеобщая мобилизация потеряет свою эффективность, поскольку основные боевые действия будут вестись с использованием технических средств.