Нефтетранспортники провели комплексную плановую тренировку

На Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Кемеровской области прошло плановое комплексное учебно-тренировочное занятие. Во время учебной тренировки работники компании «Транснефть — Западная Сибирь» отработали алгоритмы взаимодействия по четырем сценариям нештатных ситуаций.

Согласно основной легенде в резервуарном парке ЛПДС произошел «выход» нефти через люк-лаз из-за повреждения оборудования. Оператор станции в условном режиме вывел резервуар из работы, оповестил персонал ЛПДС о нештатной ситуации. Место было оцеплено, выставлены предупреждающие знаки.

Поисковая группа участка эксплуатации резервуаров проверила наличие нефти в колодцах промливневой канализации, выполнила анализ газовоздушной среды. Экологи-лаборанты провели отбор проб атмосферного воздуха и почвы.

Работники в условном режиме демонтировали повреждённое оборудование, заменили уплотнительный элемент люка-лаза, собрали и вывезли «загрязненный» щебень из каре резервуара, выполнили планировку площадки.

Также в ходе КУТЗ были отработаны еще три сценария нештатных ситуаций, связанных с неисправностями механо-технологического, энергетического оборудования и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Проверена готовность персонала к устранению возможного возгорания и к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве.

Всего в КУТЗ было задействовано порядка 50 работников и около 20 единиц специальной автомобильной техники и оборудования.

Наблюдатели положительно оценили результаты учебной комплексной тренировки, отметили высокий уровень готовности персонала, слаженность и оперативность взаимодействия.