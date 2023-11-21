Нетипичные простуды с изнуряющим кашлем по три месяца мучают россиян

Медики нашей страны ищут причины затяжных симптомов ОРВИ, гриппа и коронавируса, циркулирующих на территории России текущей осенью.

Объяснений длительного течения сезонных вирусных заболеваний несколько. По наблюдениям российских медиков, в нынешнем году большое количество пациентов жалуются на остаточные явления после перенесённого ОРВИ, гриппа или коронавируса (причислен к группе сезонных ОРЗ).

Самая частая жалоба – выматывающий кашель, который длится от нескольких недель до трёх месяцев и слабо поддаётся лечению. Он появляется в среднем через 11 недель после заражения. Причём течение этого симптома, по рассказам пациентов, проходит приступообразно.

Новую, затяжную форму респираторной вирусной инфекции обнаружили также ученые Лондонского университета королевы Марии (ранее о ней учёным не было известно): «Другими словами, наши результаты указывают на существование «затяжной простуды»: долговременных последствий для здоровья от других респираторных инфекций, гриппа или пневмонии, которые в настоящее время остаются нераспознанными», считают они.

Отечественные доктора объясняют длительное течение простуд в 2023 году способностью некоторых вирусов давать несколько волн у одного пациента: «часто встречаются микс-формы, когда пациент заболевает сразу несколькими — и это тоже может влиять на течение заболевания», пояснил известный инфекционист профессор Николай Малышев в беседе с «МК».