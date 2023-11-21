Около улицы Никитина в Новосибирске снесут больше 300 домов частного сектора

Больше 300 домов частного сектора снесут около улицы Никитина в Новосибирске, чтобы построить мини-город

В Новосибирске около улицы Никитина планируют снести больше 300 домов частного сектора и многоквартирных зданий. На их месте хотят построить мини-город с больницей, детскими садам, торговым центром и школой.

В Октябрьском районе хотят застроить 46,3 гектара в границах улиц Угловой, Автогенной, Прожекторной, Черемховской с продлением улицы Доватора.

По планам, в мини-городе должны появиться дома на 18,4 гектара, два детских сада на 190 и 280 мест, школа на 1,5 тысячи мест, больница на 200 мест, торговый центр, школа искусств на 240 мест и культурно-досуговый центр. Помимо этого, будет зеленая зона в 7 гектар.

Территорию должны застроить до 2043 года.

За счет застройщика хотят расселить шесть многоквартирных домов, 12 зданий — за счет муниципалитета, с частным сектором вопрос еще решается.

Напомним, что в Новосибирске планируют построить новый жилой комплекс на месте 41 дома.