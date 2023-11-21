Перед Новым годом самочувствие россиян может серьезно ухудшиться

Жителей России предупредили о резком скачке массовых инфарктов, гипертонических кризов и инсультов в ближайшие несколько суток.

Региональные Минздравы, а также экологические ведомства нашей страны массово предупредили россиян о начале серии мощных магнитных бурь. Специалисты настоятельно рекомендуют уделить особое внимание своему здоровью и держать под рукой лекарства, назначенные лечащим доктором.

По сообщениям Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первые мощные колебания земной магнитосферы зафиксированы во понедельник, 20 ноября 2023 года. Следующая ожидается уже в среду, 22.11.2023 г. Согласно подсчётам экспертов, она достигнет уровня G1, что отразится на самочувствии россиян в виде головных болей, слабости и сонливости.

По медицинским статданным, подобные магнитные явления вызывают вспышку инфарктов, инсультов и обострения гипертонии: «Умереть можно — такие случаи описывались в литературе — но крайне редко. На дворе XXI век, каждый пациент принимает определенную терапию. Как скоро возникает такая ситуация, он не прекращает ее прием, соответственно, профилактирует это состояние», цитирует терапевта Елену Шмелеву издание «Татарстан-24».

Причиной таких последствий, по мнению российских астрономов, является экстремальное понижение атмосферного давления сразу на 15 мм ртутного столба.

Легче всего магнитные бури переносят молодые люди, сложнее приходится пожилым и тем, кто страдает хроническими заболевания сердечного и сосудистого спектра.

Отметим, что возбужденной и неспокойной магнитосфера Земли останется вплоть до 26 ноября текущего 2023 года, а в декабре вновь обостриться прямо в канун Нового года 30 и 31 числа.