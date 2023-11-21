Похолодание до -41 может быть в Новосибирске в декабре

В Новосибирске погода в декабре может достигать -41 градуса

По информации, указанной на сайте «У зонта», самые теплые дни будут 1 и 31 декабря — +3 градуса. А вот сильные морозы наступят 21 декабря — до -38 градусов и 23 числа — до -41.

Другие сайты прогнозируют более мягкую зиму.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», погода в декабре днем будет достигать до -18 градусов. Самая низкая температура ожидается 22 декабря — до -20.

По прогнозу от Gismeteo.ru, средняя температура в первый месяц зимы варьируется от +3 до -14 градусов, при этом практически каждый день будет идти снегопад. Самая низкая температура ожидается под конец декабря — до -15 градусов.

Напомним, что из-за понижения температур жители Новосибирска смогут сегодня увидеть оптическое явление в небе — солнечное гало.