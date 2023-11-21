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общество

Повар, токарь, дворник: кого не хватает Новосибирску

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске зафиксировали острую нехватку поваров, токарей и дворников

По результатам исследования hh.ru, в Сибири зафиксировали острую нехватку дворников. На одну вакансию приходится 0,6 резюме. Похожая ситуация и с токарями — 1,1 резюме на вакансию.

Помимо этого, в Новосибирске недостаточно поваров. На начало ноября 2023 еще в нескольких отраслях зафиксировали дефицит: электромонтажник, фармацевт-провизор, автомойщик, швея и техник.

Напомним, что в Новосибирской области также наблюдается острая нехватка педиатров.

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Нина Раневская
Журналист

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