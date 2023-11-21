Продукция АО «Искитимцемент» вновь в списке «100 лучших товаров России»

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») стало дипломантом федерального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Ведущий инженер по качеству отдела технического контроля предприятия Елена Малова награждена почетным знаком «Отличник качества», а начальник отдела менеджмента качества Ирина Чубенко – почетным знаком «За достижения в области качества».

Торжественная церемония чествования победителей и призеров состоялась во Всемирный день качества в Правительстве Новосибирской области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, глава администрации Дзержинского района города Новосибирска Александр Рудских, президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский, директор ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Морозова.

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится уже в 26-й раз, на победу в нем претендуют предприятия в следующих номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения».

Для участников предусмотрена трехступенчатая система экспертизы – от регионального уровня до федерального этапа. На основании результатов конкурсных мероприятий, включающих анализ поданных предприятиями сведений и работу экспертных комиссий, жюри определяет победителей. Среди главных критериев оценки товаров – качество и конкурентоспособность, рост объемов производства и реализации, внедрение прогрессивных технологий.

Итоги конкурса в очередной раз подтвердили: продукция отвечает высоким требованиям к качеству и безопасности. Общестроительные цементы ЦЕМ I 52,5Н; ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б; ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н и цементы для автомобильных дорог общего пользования ЦЕМ I 42,5Н ДП; ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО удостоены звания дипломанта. Лидерство в конкурсе дает предприятию право размещать на упаковке специальный логотип «100 лучших товаров России».

Подчеркнем, компания участвует в конкурсе на протяжении 10 лет, и ежегодно с 2014 года продукция получает признание экспертов. Четырежды предприятие становилось лауреатом (в 2022, 2019, 2018 и 2015 годах) и семь раз – дипломантом. Кроме того, в 2017-м заводу вручено переходящее почетное знамя «За выдающиеся достижения в области качества» как символ преемственности идей качества и их совершенствования.

«Приятно, что высокий уровень качества вновь признан не только потребителями, но и широким кругом независимых экспертов, – комментирует результаты конкурса управляющий директор предприятия Владимир Скакун. – И это не случайно: современные технологии и профессионалы, которые работают на заводе, позволяют постоянно держать высокую планку. Испытания цемента проводятся на современном оборудовании квалифицированным персоналом, качество продукции подтверждено сертификатами соответствия, на предприятии выстроена эффективная система менеджмента качества».