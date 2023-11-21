Путин неожиданно отреагировал на предложение Кадырова

Чеченские старейшины передали через своего губернатора недовольство долгим отсутствием визитов Путина в их республику. Ответ лидера нашего государства публикует портал «Сиб.фм».

В День работника транспорта 20 ноября 2023 года глава нашего государства Владимир Путин встретился с представителями российских регионов, которые получили в этот день новые автобусы, троллейбусы и электробусы, а также руководителями компаний, делающими современные и надежные машины для страны. Совещание при президенте РФ по ситуации с общественным транспортом в России проходило в формате видео-конференции.

Владимир Путин заслушал, в том числе, отчёт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в ходе которого губернатор региона констатировал факт полного восстановления транспортной сферы этой территории после двух войн.

Параллельно Кадыров передал главе государства недовольство старейшин республики тем, что президент давно не посещал их регион: «Они меня ругают, что вы не приезжаете к нам в республику. Вся республика восстановлена, но вы давно не были у нас», пояснил губернатор.

Однако слова чеченских старейшин из уст руководителя этого субъекта РФ Путин не прокомментировал. Зато он заявил, что всё, что сделано в Чечне, сделано руками талантливого чеченского народа под руководством губернатора и его команды.